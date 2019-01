Lorie Pester annonce faire une pause dans Demain nous appartient

Par Nathalie BHOYRUB | Ecrit pour TF1 |

Triste nouvelle pour les téléspectateurs. La chanteuse et comédienne Lorie Pester, aussi connue sous le pseudonyme de Lucie Salducci dans la fiction française Demain nous appartient sur TF1, a annoncé vouloir faire une pause d’un an dans sa carrière.

Elle représente l’ordre et la justice dans la série Demain nous appartient diffusée sur TF1. Depuis près de deux ans, la chanteuse est devenue actrice : tous les jours, Lorie Pester se glisse dans la peau du lieutenant Lucie Salducci. Un personnage qu'elle incarne depuis le début de la série en juillet 2017.

Une pause pour se consacrer à d’autres projets

Face à Nikos dans 50' inside, elle annonce qu'elle va faire une pause d'un an pour se consacrer à sa nouvelle tournée et à des projets personnels. « Je vais faire une petite pause d’un an. Je continue de tourner jusqu’en avril, ce qui fait que je serai à l’antenne jusqu’en juin. Donc ça fera deux ans que je suis sur cette série et j’ai une tournée qui se prépare. J’ai d’autres projets aussi en vue, personnels et professionnels ».

Une icône pour beaucoup d’adolescentes

Lorie Pester a été un modèle pour beaucoup d'adolescentes dans les années 2000 quand sa carrière de chanteuse a explosé en chantant notamment « tu seras ma meilleure amie ! ». Avec 8 millions d'albums vendus, Lorie a déjà 20 ans de carrière derrière elle…

À 36 ans, celle qui a longtemps incarné la positive attitude revient dans 50’ inside sur les instants forts de sa vie, et nous parle de son espoir d’être un jour maman, malgré l’endométriose, la maladie dont elle a récemment révélé être atteinte.

Retrouvez le portrait de Lorie Pester dans 50' inside du 19 janvier 2019, et du lundi au vendredi à 19h20 dans la série Demain nous appartient sur TF1 :