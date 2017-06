Lou de The Voice Kids au casting !

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Elle a bluffé les coachs de The Voice Kids et séduit Jenifer. Lou est de retour sur les écrans puisqu’on vient d'apprendre qu'elle fera partie du casting de la série : "Demain nous appartient".

La nouvelle saga estivale et quotidienne de TF1 Demain nous appartient attise d’ores et déjà toutes les curiosités. Alors que MYTF1 vient tout juste de vous présenter les quatre premières personnalités à intégrer le casting de la série, comme Ingrid Chauvin, Charlotte Valandrey, Alexandre Vasseur ainsi que Lorie Pester, une nouvelle personnalité a été annoncée au casting. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les téléspectateurs vont être surpris. En effet, samedi soir lors de la demi-finale de The Voice, Lou (finaliste de la saison 3 de The Voice Kids) est venue interpréter son premier single : Toutes les chances du monde . Elle a également annoncé sa participation à cette nouvelle saga.



Lou interprétera dans Demain nous appartient le rôle de Betty, une adolescente discrète et sans histoire, qui a un secret : ses chansons, qu’elle écrit et fredonne en cachette. Quand son grand-père la poussera à participer à un concours de talents où elle sera remarquée par une productrice, sa vie pourrait bien changer. Mais le trajet jusqu’à son rêve sera long et semé d’embûches…