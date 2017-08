Demain nous appartient - Qui est la mère de Bart Vallorta ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce n'est plus un secret. Bart Vallorta sait que sa mère n'est pas Flore Vallorta, mais bel et bien la sœur de Chloé Delcourt, Anna...

Après 17 ans de mensonges, Bart Vallorta découvre enfin la vérité sur sa naissance et l’identité de sa mère biologique. Une annonce très difficile à entendre pour l’adolescent. D'autant plus que le contexte dans lequel il apprend la nouvelle est tragique. En effet, c'est lorsque les deux protagonistes sont séquestrés par Eddy Vallorta que la vérité éclate. Sous le coup de la colère, Eddy révèle l’inavouable : Anna est bel et bien la mère biologique du jeune homme : « C’est l’instinct maternel qui se réveille. Bart, je te présente Anna Delcourt qui est ta mère biologique », avance-t-il.

« J'avais peur de ta réaction »

Une révélation choc qui fait l'effet d'une bombe. Une fois libre, le jeune homme demande des explications à celle qui l'a élevé dans le mensonge pendant 17 ans. « Anna est ta mère biologique, mais tu es mon fils Bart », déclare Flore, désemparée. Pour sa défense, l'adjointe au Maire de Sète avoue à son fils qu'elle voulait attendre le moment opportun pour lui avouer la vérité. « J'avais tellement peur de ta réaction, je sais pas... J'attendais le bon moment ».

Bart, vers l'émancipation...

En apprenant que ses grands-parents veulent devenir ses tuteurs légaux, Flore décide de partir de chez eux avec Bart. Mais, le jeune homme, qui ne sait plus où il en est, ne veut plus suivre les préceptes de sa maman. « Tu veux faire bien pour ton fils, mais tu n'es pas ma mère, lui balance-t-il. Un jour tu as décidé que je serais ton fils et tu m'as enlevé à ma vraie mère, donc ce n'est pas tout ton cinéma qui va enlever ça... Tu n'as plus le droit de rien sur moi ». Il décide dans la foulée d'informer Maxime qu'il est plus qu'ami pour lui : c'est son cousin. Le fils d'Anna prend alors une décision radicale : il veut s'émanciper pour ne plus avoir de compte à rendre à sa mère.