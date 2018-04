Mimie Mathy s’invite dans Demain nous appartient pour le 200ième épisode !

Par CA | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle a été annoncée il y a quelques jours. Mimie Mathy rejoint le casting de Demain nous appartient pour quelques épisodes ! Le 23 avril prochain, dès 19h20 sur TF1, vous allez retrouver Mimie Mathy dans le rôle extravagant de Pénélope, la tante de Lucie, incarnée par Lorie Pester. Pénélope va vous faire rire, notamment grâce à son franc-parler. Avec son mari Jean, qui a de grandes convictions en ce qui concerne la protection de l’environnement, ils mènent une vie très écolo. Mais malgré les apparences, leur relation n’est pas au beau fixe…



Mimie Mathy est heureuse de rejoindre la série Demain nous appartient. Et pour cause, c’est une fan inconditionnelle de la fiction française, comme elle nous le confie : "J’aime beaucoup cette série. Je la regarde depuis son lancement en juillet dernier en affirmant ne pas être accro alors que je le suis complètement ! Plusieurs amis comédiens y participent et je les questionne régulièrement sur l’issue des différentes intrigues."



Pour ce nouveau rôle, les scénaristes ont écrit un rôle sur mesure pour Mimie Mathy. Très vite, la comédienne a été conquise par son personnage de Pénélope et s’est énormément investie. "J’étais assez occupée par différents projets mais j’ai répondu que j’étais partante pour une courte participation si les scénaristes trouvaient une idée rigolote. Ils ont écrit en un temps record le rôle de tatie Pénélope et j’ai vraiment été séduite par ce personnage," raconte-t-elle.



