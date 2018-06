Mondial 2018 : la série exceptionnellement en pause, Clément Rémiens vous explique tout

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi 15 juin, les téléspectateurs ne retrouveront pas les héros de "Demain nous appartient" sur TF1. Et pour cause, un match de football sera diffusé à la place pour ce deuxième jour de Coupe du monde 2018.

Attention, le programme change ! Exceptionnellement, aucun épisode de Demain nous appartient ne sera diffusé ce vendredi 15 juin sur TF1. En cause, la diffusion du match qui opposera le Portugal et l’Espagne à partir de 19H50 à l’occasion de la Coupe du monde 2018 en Russie. Et pour annoncer la nouvelle, Clément Remiens alias Maxime, explique en détails ce changement de programmation : « Les petits loups, ce soir il n’y a pas DNA à la télé, a-t-il expliqué face caméra. On se retrouve ce soir pour la Coupe du monde. Je ne serai pas un joueur mais il faut regarder quand même. »

La série Demain nous appartient sera également en pause au cours des prochaines semaines. Lundi 18 juin, l’épisode sera reporté et remplacé par la rencontre Tunisie / Angleterre à partir de 19h50. Jeudi 21 juin, le match Argentine face à la Croatie sera également diffusé à la place de l’épisode de DNA. Même programme pour la semaine du 25 au 29 juin : les épisodes seront reportés et remplacés par les matches : Espagne/Maroc, Nigeria/Argentine, Serbie/Brésil, Angleterre/Belgique.