Mondial 2018 : vos épisodes de la semaine exceptionnellement reportés

Alors que les matches de football se poursuivent en Russie depuis le 14 juin dernier, date du lancement de la Coupe du monde 2018, vos programmes télé préférés sont plus ou moins chamboulés. En raison de ce Mondial 2018, les épisodes de la série « Demain nous appartient » seront exceptionnellement reportés. Attention, notez-bien : du 25 au 29 juin, aucun épisode ne sera diffusé. Ils seront remplacés par les matches Iran / Portugal, Nigeria / Argentine, Serbie / Brésil et Angleterre / Belgique.

Mais pas de panique, vos héros seront de retour dès bientôt sur TF1. Et la Coupe du monde de football devrait également bouleverser le quotidien de Chloé, Alex, Maxime et les autres personnages à Sète. On ne vous en dit pas plus, mais soyez au rendez-vous !

Pour rappel, voici la programmation définitive :

Lundi 25 juin : Iran / Portugal à partir de 19h50

Mardi 26 juin : Nigeria / Argentine à partir de 19h50

Mercredi 27 juin : Serbie / Brésil à partir de 19h50

Jeudi 28 juin : Angleterre/Belgique à partir de 19h50

