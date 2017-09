Judith sauvée, Betty démasquée... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 35 de Demain nous appartient !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi dans Demain nous appartient, Anna Delcourt continue son investigation et découvre le navire qui transporte la substance toxique, Judith survit à son opération de la dernière chance tandis que Betty doit faire face à aux conséquences de ses choix. Voici les trois points clés à retenir de l’épisode 35…

Anna Delcourt met Lucie Salducci sur la piste du Tatiana… La jeune journaliste intrépide parvient à repérer l’emplacement du Tatiana, le navire qui transporte l’atrazine responsable de l’intoxication qui frappe la ville. Elle entraîne avec elle Lucie Salducci dans une situation délicate. Elles se rendent sur le terrain sans informer Karim. Anna, fonçant tête baissée, est brutalement assommée tandis qu’elle touchait au but de son enquête !

L’opération de Judith est une réussite

Marianne Delcourt annonce la réussite de l’opération de Judith. Soulagement chez les Delcourt, plus unis que jamais. Alex remercie une dernière fois le père du donneur qui a sauvé la vie de l’être qui comptait le plus pour lui…

Le père de Betty apprend la vérité sur les « répétitions » de sa fille

Sylvain Moreno aimerait bien se rapprocher de sa fille mais entre ses cours de chant et les « répétitions » la jeune prodige a un véritable agenda de ministre. Bientôt la prof de chant de Betty vient trouver son père pour lui apprendre que sa fille ne suit plus ses cours. En réalité Betty chante dans la rue pour s'entraîner. Quand son père vient la trouver, la petite dernière de la famille Moreno défend son choix et lui demande de lui faire confiance.

