Vidéo - Rires, cascades, improvisation : découvrez le bêtisier !

Par Marine Madelmond

Si les derniers épisodes de « Demain nous appartient » ont été bouleversés en raison de la Coupe du monde 2018 de football qui se tient en Russie, le tournage se poursuit à Sète. Et comme en témoignent les images du bêtisier dévoilées ci-dessus, les comédiens semblent vraiment apprécier chaque instant du tournage. Au programme : rires, dégringolades, improvisation… Bref, malgré le rythme intense, vos héros préférés se laissent aller à quelques écarts. Et ça tombe bien car les téléspectateurs adorent ça !

C’est certain, l’ambiance est au rendez-vous. Et les comédiens s’accordent tous à dire qu’ils sont aussi bien amis dans la vie que partenaires à l’écran : « Je pense qu’on a tous été expatriés d’un coup, nous avait confié Anne Caillon alias Flore Vallorta. On dîne ensemble tous les soirs, c’est extrêmement chaleureux. On est tous bienveillants les uns envers les autres et ça se ressent à l’écran, d’après ce que l’on m’a dit et je l’espère. » Même son de cloche du côté de Solène Hébert qui joue le rôle de Victoire : « Aujourd’hui, je suis très contente d’avoir rencontré toute l’équipe. On sort ensemble le soir, on se voit après les tournages. On forme une vraie team. »

Attention changement de programme : en raison du Mondial 2018, les épisodes du 25 au 28 juin, vos épisodes seront reportés et remplacés par les matches de la compétition.