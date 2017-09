Samy Gharbi et Pascal Casanova à l'affiche de « Quand je serai grande, je te tuerai »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samy Gharbi et Pascal Casanova, que les téléspectateurs suivent chaque soir dans Demain nous appartient, seront prochainement à l'affiche de Quand je serai grande, je te tuerai. MYTF1 vous en dit plus.

Tous les soirs, vous retrouvez votre série événement, Demain nous appartient à 19h20 sur TF1. Dans cette fiction, les téléspectateurs retrouvent Samy Gharbi. L'acteur a un rôle important pusiqu'il joue le rôle de Karim Saeed, le policier qui est en charge des différentes enquêtes de la ville de Sète. Après avoir élucidé le meurtre de Lyès Beddiar, le flic s’attelle à trouver les raisons qui ont poussé Mme Beltram à se suicider... Dans un autre registre, Pascal Casanova. L'acteur incarne Roch Moreno, un père de famille respectable de trois enfants : Betty, dont l'ambition est d'être chanteuse, Dylan et Jessica. Aujourd'hui, les deux acteurs phares de la saga estivale de l'été s'apprêtent à faire leurs armes dans une autre fiction de TF1 : Quand je serai grande, je te tuerai.

Cette fiction en deux parties met en scène l'actrice Laetitia Milot, récemment aperçue dans la Vengeance aux yeux clairs. L'histoire suit celle de Jeanne. À 7ans, la fillette assiste au meurtre de sa mère sur une plage. 25 ans plus tard, elle croise Alexandre, un médecin bien sous tous rapports et est persuadée qu'elle a devant elle l'assassin de sa mère. Mais 25 ans après les faits, plus personne ne veut la croire... à part Alice, une flic à une semaine de la retraite. Samy Gharbi interprète le lieutenant de police David Roman, qui enquête aux cotés d’Alice (Marie Anne Chazel) et va aider Jeanne (Laetitia Milot) à découvrir la vérité sur l’assassinat de sa mère. Pascal Casanova interprète le commissaire de police Villemont qui va empêcher Alice d’enquêter et la mettre à pied car il ne croit pas en la culpabilité d’Alexandre.

Rendez-vous le 9 octobre à 21h00 pour découvrir Quand je serai grande, je te tuerai sur TF1 !