Ce soir dans l’épisode 196 : Après Anna, Victor évince Flore d’Infos Sète

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Dans les épisodes précédents

Bart est toujours très en colère contre Flore d’avoir évincé Anna de la rédaction d’Infos Sète. Pendant ce temps, Kylian présente sa tante, victime d’Alzheimer, à Margot, tout en préparant une nouvelle action contre le chantier de Victor Brunet. Action commanditée en réalité par Victor lui-même. En effet, l’homme d’affaires demande à Kylian d’agresser violemment la bouchère ....

Dans Demain nous appartient, ce vendredi 8 février

Flore évoque à Victor Brunet, la possibilité de réengager Anna, elle qui est “l’essence même d’Infos Sète”. Impossible pour l’homme d’affaires ! Excédé, il prend la décision de la virer aussi, sous les yeux d’Arnaud qui ne dit rien ! Victor a une fois de plus usé de son pouvoir et de sa popularité… Anna et Flore vont-elles se venger en se liguant contre lui ? Son projet de ferme va-t-il voir le jour malgré tous ses rebondissements ?





