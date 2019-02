Ce soir, dans l'épisode 401 : Kylian part en cavale (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Kylian, un fugitif en cavale

Le petit ami de Margot a pris la fuite. Alertée, la police est à sa recherche. Armé, Karim se rend à son domicile mais il constate que sa caravane est vide. Le jeune homme a de toute évidence plié bagage et fait du stop pour quitter la ville… Va-t-il réussir à quitter Sète avant qu’on ne le rattrape ? Comment Margot va-t-elle réagir ?





Les aveux de Marianne à ses filles…





Depuis qu’elle a appris qu’elle avait un cancer du sein, Marianne cherche absolument à le cacher à son entourage. Renaud et André sont les seuls au courant. Avec son caractère bien trempé, elle souhaite affronter cette situation seule, et ne veut demander de l’aide à personne. Après son opération et l’insistance de Renaud et André, elle finit par accepter de le dire à ses filles. Elle rejoint Anna et Chloé et leur annonce qu’elle vient de subir une opération suite à son diagnostic de cancer du sein. “Je viens de me faire opérer d’un cancer” -"Mais qu’est-ce que tu racontes ?" lui répond Chloé. Les deux femmes sont choquées par la nouvelle !









