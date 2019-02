Ce soir, dans l'épisode 402 : Le terrible secret de Morgane (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Le terrible secret de Morgane révélé…

La relation entre Morgane et son fils est de plus en plus compliquée. Colérique et incompris, Gabriel est devenu inerte au dialogue. Depuis peu, ce dernier s’attire les foudres de son entourage en volant dans les magasins et en se battant. Au Spoon, elle tente de renouer les liens avec l’adolescent et cherche à le comprendre. Mais Gabriel en veut à Morgane, qui aurait tué son père… La nouvelle infirmière scolaire a-t-elle une face cachée ? Que s’est-il réellement passé ?

Georges mis à terre par Fred !

Georges a pris de bonnes résolutions et s’est mis à la boxe ! C’est Fred, le coach sportif et petit ami de Lucie, qui l’entraîne. Gangs de boxe au poing, l’officier de police est prêt à affronter les coups pour cette première session ! Sous les conseils avisés du coach, Georges ne faiblit pas. Lorsqu’il reçoit les instructions de Fred, il s’exécute et frappe à son tour. Après quelques essais, le coach envoie Georges à terre. Inconscient, ce dernier ne semble pas se réveiller…





