Ce soir, dans l’épisode 403 : Margot fait un déni de grossesse (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Amanda prête à semer la discorde entre Georges et Victoire

Amanda veut enterrer la hache de guerre avec Georges alors ils trinquent à leurs retrouvailles ! Une coupe de champagne en amenant une autre et Georges se retrouve sous l’emprise de l’alcool. Amanda profiterait-elle d’un moment de faiblesse pour se rapprocher de son ex ? Nostalgique, la jeune femme lui rappel les bons moments passé ensemble et lui fait comprendre qu’elle a envie de plus… Vont-ils se remettre ensemble ? Victoire va-t-elle l’apprendre ?













Margot est en danger

Les deux amoureux sont en cavale et ont passé la nuit dans une ferme. Mais au moment du réveil, Margot ressent de nouveau de vives douleurs en bas du dos. Peu inquiète, elle est déterminée à quitter Sète pour l’Espagne avec Kylian. Mais celui-ci panique devant l’état de santé de sa petite amie, qui s’aggrave… Il préférerait aller voir un médecin mais Margot refuse catégoriquement : il ne faut pas que Karim ou les Delcourt les retrouvent ! Margot fait un déni de grossesse mais ne le sait pas encore ! Chloé décide d’envoyer un message via les réseaux sociaux, afin de la retrouver de toute urgence. Margot est en danger ...

