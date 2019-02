Ce soir, dans l’épisode 407 : Bilel pris en otage par Corkas (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Bilel pris en otage par Corkas

Il est temps pour Corkas de mettre son plan à exécution et Bilel se retrouve malgré lui, embarqué dans le projet d’évasion. Son codétenu décide en effet, de le prendre en otage afin de passer tous les barrages de sécurité. “Il y en a un de vous qui bouge, je le fume ! J’ai plus rien à perdre, n’essayez pas de jouer les héros,” promet Corkas tout en pointant son pistolet sur la tempe de Bilal. Le prisonnier a soudoyé des gardiens pour avoir les clefs qui permettent d’ouvrir les portes de la prison et une voiture les attend sur le parking pour s’échapper. La police lance immédiatement une alerte évasion avec des barrages aux quatre coins de la ville pour tenter d’intercepter les deux évadés. La vie de Bilel est plus que jamais en danger ...



Jessica s’improvise maman pour le bébé de Margot

Après un déni de grossesse, Margot a mis au monde un petit garçon. Un petit César baptisé ainsi en hommage au grand-père de Kylian. La jeune adolescente a bien dû mal à réaliser sa maternité précoce malgré l’aide chaleureuse de Chloé et Alex. Ces derniers se sont mis d’accord pour que Margot reste chez eux avec le bébé. Mais cette dernière est davantage préoccupée par le sort de son petit ami que par son bébé. Elle appelle alors son amie Jessica à la rescousse et décide même de lui confier le bébé pour la journée. Comment la lycéenne va-t-elle se débrouiller ?







