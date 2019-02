Ce soir, dans l’épisode 408 : Victoire apprend l'infidélité de Georges (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Victoire apprend l’infidélité de Georges

“Pour vivre heureux, restons cachés,” c’est un peu le crédo de Victoire et Georges qui ont décidé de vivre leur histoire d’amour à l’abri des regards. Problème : Amanda, l’ex de Georges, a bien remarqué ce rapprochement soudain et compte bien semer la zizanie dans le couple. Mardi, elle a débarqué à la coloc avec une bouteille de champagne pour tenter de séduire à nouveau son ex. Et si les deux s’étaient rapprochés ce soir-là ? C’est en tout cas ce qu’Amanda va tenter de faire croire à Victoire. Lorsqu’elle croise cette dernière dans les couloirs de l’hôpital, elle lui demande comment se porte Georges depuis la soirée de mardi ? Victoire est confuse puisqu’elle n’a jamais entendu parler de cette fameuse soirée … “On a passé toute la soirée ensemble à picoler,” lui raconte Amanda. “Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas mise dans un état comme ça. On a couché ensemble ! En plus, c’était hyper bien. Je suis hyper contente !”. Victoire est sous le choc mais garde le cap face à sa rivale. Comment va-t-elle réagir face à Georges ?





Retrouvailles en prison pour Margot et Kylian





Accusé du meurtre de la bouchère, Kylian a été arrêté par Karim et mis en prison dans l’attente de son jugement. Chose que Margot vit très mal, en plus de sa maternité précoce avec l’arrivée dans sa vie du petit César. La jeune lycéenne demande alors un parloir en urgence et parvient à voir Kylian. Ce dernier s’inquiète de savoir si son “petit oiseau” va bien. Avec le bébé, elle n’y arrive pas et ne veut pas qu’on lui en parle. En ce qui concerne le combat des vegans par contre, elle est prête à reprendre les armes. “Tu ne peux plus prendre de risques, il y a un bébé qui compte sur toi,” tente de la raisonner Kylian.





Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.