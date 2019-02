Ce soir, dans l’épisode 409 : La famille d’Arnaud débarque à Sète (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

La famille d’Arnaud débarque à Sète

La relation de Flore et Arnaud devient très sérieuse. Arnaud qui est toujours marié, a décidé de prendre un billet d’avion direction New York où vit sa femme pour lui annoncer qu’il veut divorcer. Mais surprise : sa femme et ses deux enfants débarquent dans son bureau à l’improviste ! Comme Arnaud ne vient plus beaucoup à New York, ils ont décidé de venir à Sète. “Tu verrais ta tronche ! On dirait que quelqu’un est mort,” ironise son fils. L’incompréhension et la surprise se lisent sur le visage d’Arnaud. Il n’a pas l’air enchanté par cette visite surprise. Comment va-t-il annoncer à sa femme qu’il la trompe avec une autre et qu’il veut divorcer ?



Bilel se réfugie chez Chardeau

Corkas est toujours en fuite. Alors qu’il avait pour intention de tuer Bilel afin de le réduire au silence, il accepte de laisser partir ce dernier. La seule condition : qu’il reste caché jusqu’à ce que Corkas ait quitté la France. Et pas question de plaisanter, Corkas a menacé de s’en prendre à la famille de Bilel s’il n’obéit pas aux ordres. Il doit donc trouver rapidement un endroit où se cacher. Bilel décide d’aller sonner chez l’ex-amant de sa femme, le docteur Chardeau. Qui irait le chercher chez l’homme qu’il a tenté de tuer ? “Aidez-moi, s’il vous plaît. Vous êtes ma dernière chance. Leila est en danger,” supplie Bilel. Comment va réagir Samuel Chardeau ? Va-t-il accepter d’aider l’homme qui a failli le tuer ? Va-t-il le livrer à la police et peut-être mettre en danger Leïla, la femme qu’il aime ?







