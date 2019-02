Ce soir, dans l’épisode 410 : Arnaud avoue la vérité à sa femme (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Arnaud avoue la vérité à sa femme

La famille d’Arnaud a débarqué à Sète par surprise. Arnaud qui vit depuis quelques mois, une histoire d’amour avec Flore, est piégé. Lui qui avait pour intention de demander le divorce, doit maintenant dire toute la vérité à sa femme. Alors que cette dernière lui demande s’il a rencontré quelqu’un, il décide de jouer cartes sur table. Sa femme est sous le choc mais prend une grande décision. Elle veut divorcer mais va s’installer à Sète pour le confort des enfants.



Soraya retrouve son père

Bilel est en cavale depuis plusieurs jours. Corkas a accepté de lui laisser la vie sauve seulement si ce dernier ne se fait pas prendre par la police. Il craint d’être balancé et n’a pas hésité à menacer sa femme et ses filles. Après avoir dormi une nuit chez Chardot, il prend un risque en allant retrouver sa fille. Devant son cabinet, Soraya craque dans les bras de son père. Elle le met en garde : la maison est surveillée et il doit trouver un endroit où se cacher ...







