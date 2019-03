Ce soir, dans l’épisode 412 : Leïla est au bord du gouffre (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Le désespoir de Leïla

Leïla est à bout… A l’hôpital, elle craque complètement et se confie à Chardot. Ses filles sont terrorisés, Noor ne dort plus. Ils ont les flics derrière eux … Leïla doit aider Bilel à quitter la France. Chardot ne comprend toujours pas comment Leïla peut se gâcher la vie pour un mec qui fait que des conneries. Mais pour Leïla c'est trop dur et ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginé pour elle et sa famille.



Georges et Fred, les cœurs brisés !

Après le cours de Boxe, Georges décide de se confier à Fred sur sa relation avec Victoire. Georges ne supporte plus que Victoire n'assume pas qu'ils soient ensemble... Fred raisonne son ami et lui explique que si c'est le cas c'est complètement bête. Georges se compare au physique de Fred, mais Fred lui dit que son physique ne lui sert à rien avec Lucie car elle non aussi elle n'assume pas d'être avec lui. Les deux garçons sont complètement perdus...







Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.