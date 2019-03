Ce soir, dans l’épisode 416 - Leïla et Samuel recouchent ensemble ! (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi 8 mars 2019, dans l’épisode 416 de “Demain nous appartient” ... Pauline montre son vrai visage. Pendant ce temps, Leila et Samuel recouchent ensemble !

Leïla et Samuel recouchent ensemble !

Alors que son mari est en cavale, poursuivi par la police et menacé par Corkas, Leïla est au plus mal. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son ancien amant, Samuel Chardeau. C’est d’ailleurs ce dernier qui a trouvé une planque à Bilel, laissant de côté sa rancoeur. Dans l’adversité, les liens se recréent et Leila recouche avec Samuel ...





Pauline et son plan machiavélique contre Flore





Arnaud est tombé amoureux de Flore. Alors que sa femme et ses enfants lui font une visite surprise, il annonce vouloir le divorce. Si au premier abord, Pauline semble compréhensive et prête à tout pour préserver le bien-être de ses enfants. On comprend vite qu’elle a bien l’intention de se venger ! Après avoir volé la pochette de Flore qui contenait ses clefs, elle s’introduit chez elle pour mieux pénétrer dans l’univers de sa rivale … Jusqu’où est-elle capable d’aller pour récupérer son mari ?









