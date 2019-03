Ce soir, dans l’épisode 421 - Jules apprend que Bilel est un traître … (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Jules apprend que Leïla les a dénoncés et que Bilel est un traître…

Jules est passé à deux doigts de la péritonite ! Heureusement, il a été pris à temps à l’hôpital avec l’aide de Leïla et vient de se faire opérer de l'appendicite. Leïla et Samuel se trouvent dans la chambre d'hôpital de Jules. Alors qu’ils le pensent encore sous sédatifs, ils se risquent à des confidences … Leïla explique à Samuel qu'elle a prévenu la police que la femme et le fils de Corkas étaient à l'hôpital. Mais Jules ne dort pas et entend tout ce qu'ils sont en train de se raconter… L’adolescent comprend alors que Bilel est un agent infiltré par la police pour coincer son père ! Va-t-il prévenir sa mère ?



Une pétition contre Morgane au lycée !

Madame Moreno, en tant que représentante des parents d'élèves, vient trouver Sandrine dans son bureau. Madame Moreno rapporte à Sandrine qu'une pétition tourne au lycée pour le renvoi de Madame Gueho. Les parents estiment qu’ils auraient dû être mis au courant de la situation. Morgane est transgenre et pour certains d’entre eux, c’est un problème. Sandrine est dépassée par la situation et trouve cette pétition choquante !







