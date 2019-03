Ce soir, dans l’épisode 422 - Bilel en danger : Corkas l’a démasqué ! (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Corkas démasque Bilel !

Alors que Jules a surpris une conversation entre Leila Beddiar et Samuel Chardeau à l'hôpital, il prévient sa mère. Corkas coure un vrai danger ! En effet, Bilel a été arrêté par la police et est maintenant obligé de jouer les infiltrés pour leur compte. Corkas lui a accepté d'aider Bilel sans savoir ce qu'il risquait ... Mais heureusement, sa femme l'a mis au courant et Bilel est démasqué ! Pour défendre sa peau, ce dernier explique que la police savait déjà tout ... Bilel ne voulait pas mais il n'avait pas le choix. Sa femme qui l'avait aider, risquait alors la prison ! Corkas se sent trahi et ne voit qu'une seule issue. Va-t-il tuer Bilel pour se venger ?



Margot prend une décision difficile pour son fils

Plus le temps passe et moins Margot ne s'attache à ce bébé surprise ! L'adolescente a bien réfléchi et veut le confier à Chloé, un certain temps. Chloé et Alex ne sont pas du tout d'accord avec cette situation. Margot ne peut pas se débarrasser de son fils comme ça ! Mais Margot ne veut rien entendre, c'est sa décision et elle ne reviendra pas dessus.







