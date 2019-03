Ce soir, dans l’épisode 423 - Karim dit enfin oui à Anna ! (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 19 mars 2019, dans l’épisode 423 de “Demain nous appartient” … Une nouvelle élève intègre Paul Valéry et Karim dit enfin oui à Anna !

Karim dit enfin oui à Anna !

Cela fait un certain temps qu’Anna veut avoir un bébé avec Karim. Avec l’arrivée soudaine de César, le désir maternel de la jeune femme se fait de plus en plus présent. D’abord réticent, Karim est prêt à avoir un enfant. Lorsqu’il demande à Anna d’arrêter la pilule, cette dernière est folle de joie ...



Une nouvelle élève débarque à Paul Valéry

La femme d’Arnaud a débarqué à Sète avec ses deux enfants. Lorsque ce dernier a annoncé son désir de divorcer, Pauline a pris la décision de s’installer à Sète. Depuis son délire paranoïaque qui visait à détruire Flore, elle est repartie à New York. Ses enfants sont restés avec leur père et doivent maintenant être scolarisés au lycée Paul Valéry. La fille d’Arnaud n’a pas vraiment envie d’y être !





Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.