Ce soir, dans l’épisode 426 - Le cadeau empoisonné de Corkas à Bilel (Spoiler)

L’incroyable testament de Corkas

Corkas a finalement succombé à sa blessure par balle, dans son lit d’hôpital. Jusqu’à son dernier instant, sa femme et son fils sont restés à ses côtés. Désormais, Virginie est au commissariat dans l’attente de son jugement pour complicité. Bilel lui rend visite et lui tend la lettre testament de Corkas dans lequel il évoque sa dernière volonté. Il souhaite que Bilel devienne le tuteur légale de Jules jusqu’à la libération de Virginie. Une nouvelle responsabilité que Bilel a accepté de porter. Mais comment Jules va-t-il réagir face à cette annonce ?



Hugo et Bart : les retrouvailles !

Jessica, Mathias et Maxime sont heureux de retrouver leur ami Hugo ! Ensemble, ils trinquent à son arrivée au Spoon. Jessica commence à interroger Hugo sur les raisons de son absence. Celui-ci ne cache pas avoir eu des problèmes avec la police. Bart est dans son coin et n’est pas très bavard. Il hausse le ton lorsqu’on le questionne sur son ex… L’histoire entre Bart et Hugo va-t-elle recommencer ? Pourquoi Bart est-il aussi remonté contre son ami ?







