Ce soir, dans l’épisode 428 - Que cachent Gabriel et Arthur ? (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 26 mars 2019, dans l’épisode 428 de “Demain nous appartient” …Gabriel et Arthur partagent un secret, Samuel fait une demande surprenante à Leïla.

Gabriel et Arthur : Quel est leur secret ?

Leur première rencontre n’a pas été un coup de foudre. Un soir au Spoon, ils en sont même venus aux mains. Le père de Gabriel n’est autre que Morgane, la nouvelle petite-amie transgenre de Sandrine, mère d’Arthur. Mais ça, ce n’est pas un secret ! En revanche, Gabriel et Arthur ont l’air de cacher quelque chose. Quel est ce secret qu’ils tentent à tout prix de préserver ?



Samuel veut aller plus loin avec Leila

L’évasion de Bilel et Corkas a pris fin avec la mort de ce dernier, blessé par balle par les policiers ! Désormais, Samuel et Leila peuvent pleinement vivre leur histoire d’amour. D’ailleurs, l’homme a une demande particulière à faire à sa belle. Il veut s’installer chez elle ! Problème : les filles de Leïla ne sont pas ses plus grandes fans ! Vont-elle accepter qu’un nouvel homme remplace leur père ?







