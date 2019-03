Ce soir, dans l’épisode 429 - Arthur va de plus en plus mal (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Accident d’Arthur : Que s’est-il vraiment passé ?

Alors qu’il était sur son vélo, Arthur a été percuté de plein fouet par le van d’Hugo et Bart. Heureusement, il ne s’agissait que d’un bras cassé. Arthur s’en sort avec quelques ecchymoses et a pu retourner chez lui. Dans la nuit, il fait un rêve étrange dans lequel il revit son accident. A son réveil, son état s’est empiré … Il a de la fièvre et ne sent plus son bras. Sandrine et Laurence décident alors de ne pas perdre une minute et d’emmener leur fils à l’hôpital.



Maxime / Amanda : Le clash dans les couloirs de l’hôpital !

Maxime et Clémentine vivent une histoire d’amour peu banale notamment dû à une grande différence d’âge. Celle qui a été son professeur avant d’être victime de l’accident de bus, doit désormais s’astreindre à de longues séances de réeducation. Maxime est très présent dans ce long processus de guérison. Aujourd’hui, ils sont à l’hôpital pour la séance de kiné de Clémentine. Amanda, l’infirmière qui les accueille, n’est pas vraiment connue pour sa jugeote. Alors quand elle prend Maxime pour le fils de Clémentine, il devrait en rire. Au lieu de ça, il s’énerve et plante Clémentine à la cafétéria. Que cache cette réaction disproportionnée ?







