Ce soir, dans l’épisode 430 - Les adieux déchirants à César (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Les adieux déchirants à César !

Chloé, Alex, Anna et Karim ont tenté de trouver une ultime solution pour venir en aide à Margot qui n’a jamais accepté son nouveau rôle de mère. Cette dernière a refusé de confier son enfant à Anna et Karim parce qu’elle continuerait à avoir un lien avec lui. Margot veut que César soit adopté par une famille aimante, loin d’elle. L’adolescente veut retourner à sa vie d’avant et laisse Chloé, confier César aux services sociaux. C'est l'heure de dire au revoir à César... Un moment déchirant pour Anna et Chloé qui s'étaient fortement attaché à cet enfant...



L’état d’Arthur se dégrade dangereusement…

À l’hôpital, Sandrine et Laurence apprennent une triste nouvelle. Marianne et Victoire sont formelles, l’infection nosocomiale qu’Arthur a contractée à la suite de son accident est sérieuse. Son état est très préoccupant. Malheureusement, un traitement médicamenteux pourrait ne pas être suffisant… Le staphylocoque doré est une infection grave et mortelle. Il va certainement devoir se faire opérer de toute urgence. En danger de mort, Arthur va-t-il s’en sortir ?







Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.