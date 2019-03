Ce soir, dans l’épisode 431 - Entre Clem et Max, ça va mal ! (Spoiler)

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Ça va mal entre Clem et Max !

Lors de sa consultation avec Amanda, Clémentine se confie sur son histoire avec Maxime. Le couple est de retour à Sète après avoir fait un séjour de deux mois dans un centre de rééducation. Une période où le couple s’est quelque peu renfermé sur lui-même et depuis leur retour, Clémentine trouve que son petit ami est à fleur de peau. Elle pense que maintenant, leur différence d’âge pose un problème à Maxime. Le jeune homme ne semble plus supporter le regard des autres et les remarques oppressantes sur son couple. Le couple va-t-il tenir le choc ? Maxime va-t-il regretter sa vie aux côtés de Clémentine ?



Hugo joue double-jeu !

Depuis sa sortie de prison, Hugo a retrouvé son ex Bart. Ce dernier n’a rien oublié de son histoire d’amour et compte reconquérir le coeur d’Hugo. Mais l’accident du van qui a blessé Arthur, a quelque peu perturbé leur idylle retrouvée. Pour sauver la peau d’Hugo, Bart a fait croire qu’il était au volant alors qu’il n’a pas le permis. L’adolescent prend de gros risques pour lui mais en vaut-il le coup ? En effet, Hugo joue sur plusieurs tableaux. Il est déjà en couple avec son ancien surveillant de prison qui ne voit pas d’un très bon oeil, ce rapprochement soudain ...







