Ce soir, dans l’épisode 433 - La terrible sanction de Bart (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 2 avril 2019, dans l’épisode 433 de “Demain nous appartient” … Bart sanctionné par Sandrine, Maxime et Amanda jouent un jeu dangereux.

La terrible sanction de Bart

Bart couvre Hugo dans l’affaire de l’accident de van qui aurait pu coûter la vie à Arthur. Ce dernier est à l’hôpital où il a contracté une infection nosocomiale. Sandrine et Laurence sont très inquiètes et ont parfois un comportement un brin irrationnel. Au lycée, Sandrine a clairement abusé de sa position de proviseure pour attaquer Bart. Le lycéen est convoqué en conseil de discipline pour insubordination. Problème : personne n’a été témoin de cette scène. C’est la parole de Bart contre celle de Sandrine. Flore bouillonne mais elle est impuissante face à la décision de Sandrine : 8 jours d’exclusion !



Maxime met Amanda KO !

Malgré des débuts difficiles, Amanda et Maxime deviennent de plus en plus complices. La jeune femme l’a invité à une initiation de boxe avec Fred. Maxime met un terre son adversaire qui fait mine d’être inconsciente. Pour Fred, il ne fait aucun doute que les deux sont en train de se draguer. Problème : Maxime est en couple avec Clémentine ! Alors véritable attirance mutuelle ou coup de coeur amical ?







