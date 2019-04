Ce soir, dans l’épisode 434 - Bart fait son coming-out (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Bart fait son coming-out !

Le grand jour est arrivé pour Bart. Il se sent enfin prêt à assumer ses sentiments pour Hugo au grand jour. L’adolescent a alors réuni ses amis au Spoon. Mathias, Maxime et Margot ont répondu présents à l’invitation. Alors que tous les copains sont réunis autour d’une partie de foot, Bart se lance : “Hugo et moi, on est ensemble !” Mathias, Maxime et Margot sont très heureux pour lui. De son côté, Julien qui entretient lui aussi, une relation particulière avec Hugo, observe la scène avec une pointe de jalousie…



Chloé en larmes…

Margot n’a jamais accepté sa maternité précoce après un déni de grossesse qui aura duré jusqu’à la naissance d’un petit garçon, César. N’écoutant qu’elle, l’adolescente a choisi de confier son enfant à l’aide sociale à l’enfance. Une décision qui bouleverse Chloé ! Cette dernière n’a pas réussi à la convaincre de se laisser une chance de l’aimer. Quelques jours après le départ de César, Chloé est en larmes et ne s’en remet toujours pas. Elle ne comprend pas l’attitude de Margot et semble incapable de lui pardonner son choix. Alex lui, se veut plus compréhensif. “C’est sa vie, son choix. Il faut l’accepter,” tente de rassurer Alex. Chloé pourra-t-elle pardonner à Margot ?







