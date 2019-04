Ce soir, dans l’épisode 435 - L’ultimatum de Julien à Hugo… (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

L’ultimatum de Julien à Hugo…

Julien était surveillant pénitentiaire lorsqu’il a rencontré Hugo et qu’il en est tombé amoureux. Sauf que depuis que ce dernier a retrouvé sa liberté, il a aussi retrouvé son ex Bart. Ex qui le couvre d’ailleurs dans l’affaire de l’accident de van. Hugo joue donc sur plusieurs tableaux ! Et pour Bart qui vient de faire son coming out, rien ne laisse penser que son petit ami n’est pas sincère. Julien lui, ne supporte plus de devoir partager l’homme qu’il aime et a décidé de lui poser un ultimatum : Hugo doit accepter la proposition de Flore. La mère de Bart lui a demandé de se dénoncer, de prendre l’argent qu’elle lui propose et de tirer un trait définitif sur son fils. Hugo va-t-il accepter d’oublier Bart pour toujours ?



La tentative de charme d’Arthur

Lorsqu’il a été percuté par le van conduit par Hugo, Arthur a perdu connaissance. Dans sa chute, il a également perdu une clef qui se trouve être très importante dans le secret qu’il partage avec Gabriel. D’ailleurs, ce dernier a découvert que c’est Charlie qui possède désormais cette fameuse clef. Il faut maintenant tout faire pour la récupérer. Arthur décide de donner un rendez-vous à Charlie au Spoon, en prétextant avoir besoin d’elle pour ses cours. La lycéenne se demande si ce n’est pas un rencard ! Mais dès qu’elle a le dos tourné, Arthur en profite pour fouiller dans son sac et parvient à récupérer la fameuse clef ! Va-t-elle se rendre compte que la clef ne se trouve pas dans son sac ?







Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.