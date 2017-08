Le sort de Judith entre les mains de Marianne, Karim tombe des nues... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 34 de Demain nous appartient !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Jeudi, dans Demain nous appartient, l’espoir renait pour Judith Delcourt ! Marianne, sa grand-mère, a trouvé un donneur compatible et lance une opération de la dernière chance. L’enquête sur l’épidémie liée à l’atrazine piétine alors que Karim et Lou se déchirent sur la garde de leur fille. Voici les trois points importants de l’épisode du soir…

Judith Delcourt va peut-être être sauvée ! Toute la famille Delcourt est effondrée en prenant conscience que Judith n’en a plus que pour quelques heures. Marianne tente alors le tout pour le tout et convainc un père dont le fils est en mort cérébrale de donner ses organes. Ce dernier est compatible avec Judith et l’opération de la dernière chance est lancée. Pour quel résultat ? Suspense…

L’enquête de Karim Saeed et Lucie Salducci piétine !

Le duo de choc n’a trouvé aucune trace d’atrazine. En revanche, ils ont les carnets de commande des pesticides dans lesquels revient plusieurs fois un même et mystérieux prénom : « Tatiana ». En s’introduisant dans le bureau de sa mère et en consultant le dossier d’un patient mort empoisonné, Anna découvre que Tatiana est le nom d’un bateau.

Entre Lou et Karim Saeed : la guerre est déclarée !

Karim tombe des nues : Lou lui annonce qu’elle veut la garde exclusive de Nina et qu’elle compte bien se battre pour cela. Karim a beau lui rappeler qu’elle les a abandonnés, lui et leur fille, Lou n’en démord pas : elle était malade et maintenant qu’elle va mieux, elle veut être là pour sa fille !

