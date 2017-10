Un nouveau personnage débarque bientôt dans la série

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Décidément, nos personnages de Demain Nous Appartient n'ont pas le droit au repos et leur vie se voit toujours bousculée par des événements inattendus.es téléspectateurs vont bientôt découvrir un nouveau personnage qui risque de donner bien du fil à retordre à certains personnages. Il s'agit de la machiavélique Angelina Brunell.



La jeune femme arrive dans la ville de Sète avec une idée derrière la tête : récupérer une valisette d'argent mais surtout, elle veut reconquérir le cœur de l'homme qu'elle aime. Encore un bouleversement pour Chloé, Flore et les autres. Reste à savoir si le plan d'Angelina va se dérouler comme elle l'avait prévu.

C'est Frédérique Bel qui hérite du costume de la très déterminée Angelina. Elle vient de débuter le tournage de Demain Nous Appartient et elle sera dans la série pour quelques épisodes. L'actrice et mannequin de 42 ans a déjà été vue récemment sur TF1 puisqu'elle était à l'affiche de "La mante" au côté de Carole Bouquet et Fred Testot. La belle avait également fait quelques passages remarqués au cinéma, notamment dans "Camping" ou encore dans la comédie à succès "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?".

