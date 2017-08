Demain nous appartient - Victoire va-t-elle vraiment se marier avec Franck ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Son meilleur ami et collègue Bastien lui conseille pourtant de rompre. Mais Victoire préfère suivre son cœur et oublier sa raison. Alors qu’elle est particulièrement déçue du comportement de Franck qui fouille dans ses affaires personnelles et efface des messages qu’elle reçoit sur son téléphone, la jeune interne décide de lui parler, bien décidée à rompre : « Je n’ai jamais ressenti un truc comme ça pour un mec, mais comme toutes les relations passionnelles, ça se consume vite. On devrait passer à autre chose », explique-t-elle. Mais la jolie blonde ne s’attend visiblement pas à recevoir une telle réponse de la part de Franck…

Malgré les propos de Victoire qui semblent résonner comme une rupture, Franck est persuadé que tout va bien dans sa relation. A son tour, il livre ses sentiments et sort une boîte rouge de sa poche de pantalon : « Moi aussi, je pense qu’il faut qu’on passe à autre chose », avoue-t-il. Et il espère que Victoire accepte de franchir une étape très importante, celle du mariage. Une demande qu’elle accepte, choquée par cette surprise de taille.

Mais comme en témoigne la bande annonce du prochain épisode, Victoire se heurtera à la réaction de sa sœur Sandrine qui ne cachera pas sa déception face à cette nouvelle. Comment la jeune interne réagira-t-elle ? Vont-ils réellement se marier ? Réponse dans les prochains épisodes de Demain nous appartient.