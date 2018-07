Vidéo – Alexandre Brasseur admiratif du talent d’Ingrid Chauvin : « Elle est très professionnelle »

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis le 17 juillet 2017, date du lancement de la série « Demain nous appartient », les comédiens ont tissé des liens. Ensemble sur les tournages plusieurs heures par jour, ils partagent de nombreux instants de complicité, comme en témoignent d’ailleurs les images du bêtisier (que vous pouvez retrouver ici). Alexandre Brasseur, alias Alex Delcourt, a également commenté sa relation avec Ingrid Chauvin. Et l’acteur ne tarit pas d’éloges au sujet de sa partenaire à l’écran : « J’ai la chance de travailler avec des gens sympathiques et professionnels, nous a-t-il confié. Ingrid [Chauvin] en tête de liste. J’avais un peu d’appréhension, je me souviens le premier jour, sortir d’une morgue sur un parking, on marche un peu sur des œufs. Je me suis très vite entendue avec Ingrid car elle est très concentrée, très professionnelle. Elle ne se plaint jamais, elle va toujours de l’avant. J’ai senti beaucoup de répondant par rapport à nos méthodes de travail. »

Ce n’est pas la première fois qu’Alex Brasseur évoque le talent de l’héroïne. En août 2017, quelques semaines seulement après le début du tournage, le comédien nous confiait être très proche d’Ingrid Chauvin : « On se connaissait en amont, nous avait-il expliqué. Je suis très proche de son époux. Lorsqu’Ingrid est en tournage, on se rejoint souvent pour s’occuper de son fils en attendant qu’elle entre à la maison (rires). On est tous très complices. »