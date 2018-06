Vidéo - Quel avenir pour Anna Delcourt ? Maud Baecker se confie sur son personnage

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le tournage de « Demain nous appartient » se poursuit à Sète. Et entre deux prises, les comédiens ont accepté de se confier sur l’avenir de leur personnage. Alors, qu’en est-il d’Anna Delcourt ? Réponse !

Depuis le lancement de la série « Demain nous appartient », le personnage d’Anna Delcourt a beaucoup évolué. Au cours des derniers épisodes, la journaliste a lancé son propre journal aux côtés de Flore Vallorta jouée par Anne Caillon. Désormais, elle jongle entre son quotidien à la rédaction et sa vie de famille. En parallèle, le personnage incarné par Maud Baecker n’est plus un cœur à prendre. Elle est désormais en couple avec Karim, le capitaine de police, alias Samy Gharbi. Mais alors, que peut-on souhaiter au personnage d’Anna Delcourt ? « Anna aimerait bien avoir une vie de famille, elle s’occupe de Nina, la fille de Karim mais elle aimerait bien, elle aussi, des enfants, nous a-t-elle confié comme en témoignent les images ci-dessus. Le fait qu’elle retravaille, qu’elle se soit associée avec Flore, elle est en plein développement. »

Visiblement heureuse de poursuivre l’aventure aux côtés d’Ingrid Chauvin, Lorie Pester, Samy Gharbi ou encore Alexandre Brasseur, Maud Baecker a également évoqué l’ambiance des tournages. Toujours très complices, les comédiens sont devenus amis au fil des épisodes : « On a créé des liens qui étaient un peu les mêmes que dans la vie. On est devenus tous très proches, les uns des autres. Les relations sont assez similaires. Ingrid [Chauvin] se comporte avec moi comme une vraie sœur, les membres de la famille Delcourt, on est très proches. Il y a ce côté familial aussi avec les autres membres de l’équipe. »