Vidéo – Clément Rémiens se confie sur la relation entre Maxime et Clémentine

Par Marine Madelmond

L’idylle entre Maxime joué par Clément Rémiens et Clémentine Doucet incarnée par Linda Hardy a chamboulé le quotidien des habitants de Sète. Et pour cause, le fils de Chloé Delcourt a flirté avec sa prof d’EPS. Résultat, cette dernière a préféré quitter la ville pour retrouver son époux et sa fille installés à Toulouse. Un départ qui a évidemment bouleversé le cœur de Maxime Delcourt, comme en témoignent ses récentes confidences. Mais il se pourrait qu’un retour soit envisagé pour le personnage de Clémentine : « Ce n’est pas vraiment une fin, c’est juste un au revoir il me semble, nous a confié Clément Rémiens. Ils seront certainement amenés à se revoir. Il n’y a pas d’adieu définitif. Peut-être pour elle, certainement pas pour Maxime. Je pense qu’il y aura une suite… »

Malgré le départ précipité de sa prof, le personnage de Maxime semble toujours aussi accro à Clémentine : « Maxime serait prêt à tout, il en rêve encore, a ajouté Clément Rémiens. Il ne pense qu’à ça. Il serait prêt à partir à Toulouse. »

Mais alors comment s’est déroulée l’arrivée de Linda Hardy sur le tournage de « Demain nous appartient » ? Très bien, selon Clément Rémiens, qui lui avait envoyé un message quelques jours avant leur première scène ensemble. Et très vite, les deux acteurs ont sympathisé.