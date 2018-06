Vidéo - Sylvie Filloux alias Judith Delcourt a un message pour ses fans !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Si la série a été lancée en juillet 2017, Sylvie Filloux a intégré le casting en janvier dernier en raison du départ de Coline Bellin. Depuis, la jeune femme enchaîne les prises et donne la réplique à de nombreux autres comédiens : Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémiens mais aussi Maud Baecker ou encore Alice Révérend qui incarne le personnage de Lola. Entre deux prises, Sylvie Filloux a accepté de se confier sur son rôle : « Elle est toujours énervée Judith, nous a-t-elle expliqué dans un sourire. Elle pète toujours des câbles contre les gens, elle pourrait réagir de manière plus tempérée et un peu plus réfléchie. C’est cool aussi d’être impliqué et de savoir ce qu’on veut à cet âge-là. »

Face aux nombreuses péripéties et rebondissements vécus par la famille Delcourt, Sylvie Filloux est consciente que son personnage fait parfois des erreurs : « Judith essaie de gérer, elle est toujours à fond dans les histoires de famille. Elle sait qui elle va défendre et elle va y aller jusqu’au bout même si ce n’est pas forcément la bonne personne. On l’a vu avec les grands-parents. »

En parallèle, Sylvie Filloux a également un message pour ses fans et les téléspectateurs : « Continuer à regarder, c’est trop bien ». Et ça tombe bien puisque Demain nous appartient continue, alors soyez au rendez-vous sur TF1 !