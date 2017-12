Les 3 points à retenir de de l'épisode 107

Voilà ce qu'il ne fallait surtout pas manquer dans l'épisode 107 : Angelina insinue qu'un des policiers est à l'origine de la disparition de l'argent. Thomas pense qu'Angelina a un complice dans la police. Chloé suspecte Karim d'être le corrompu et mène son enquête chez lui et Anna. Gwen et Tristan découvrent qu'ils ont d'importants arrières auprès de l'URSSAF. Un agent URSSAF leur refuse un délai de paiement, mais leur propose une solution. Il souhaite privatiser le Spoon pour la soirée de Noël de son Karim demande à Christelle de s'occuper de Nina quelques jours, elle confie Nina aux jumeaux le temps de faire une course. Dylan s'en occupe et prend son rôle très à coeur.