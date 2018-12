5 temps forts de la famille Beddiar 👨‍👩‍👧‍👦

Retour en images sur cinq temps forts de la famille Beddiar. La rencontre entre Rémy et Soraya dans les couloirs de l'hôpital de Sète. L'ancien petit copain de Soraya, Nicole Lefèvre, qui n'a pas fait l'unanimité chez les Beddiar. En effet, ce dernier l'a trompé. Complexée, Noor a voulu entamer un régime. Leïla décide alors de changer leur alimentation, à base de soupes et jus de fruits ! La collision entre la voiture de Samuel Chardeau et le bus scolaire, suite à quoi Noor s'est retrouvée dans le coma. Le décès prématuré de Lyès... Qui a plus que jamais soudé la famille. Pour en savoir plus sur les personnages de la famille Beddiar dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.