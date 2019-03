5 temps forts de la famille Brunet 👨‍👩‍👧‍👦

Lou succombe au charme de Victor Brunet ! La jeune avocate fait la rencontre de Timothée. En même temps, l’adolescent emménage chez son père avec sa grande sœur, Lola. Fraîchement arrivé à Sète depuis les États-Unis, il découvre sa nouvelle maison. Timothée n’a pas sa langue dans sa poche et a besoin d’informations sur un domaine très intime ! Timothée se rend sur la tombe de Lola le soir d’Halloween. Il discute avec le fantôme de sa sœur… Le choc de Victor Brunet lorsqu’il découvre le corps inanimé de sa fille au sol… Pour en savoir plus sur les personnages de la famille Brunet dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.