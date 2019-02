5 temps forts de la famille Delcourt 👨‍👩‍👧‍👦

ChloĂ© souhaite en apprendre plus sur la mystĂ©rieuse jeune femme retrouvĂ©e sur la plage. Elle dĂ©cide d’aller voir sa mĂšre qui travaille Ă l’hĂŽpital. ChloĂ© dĂ©couvre avec stupeur Anna, sa sƓur qu’elle n’a pas revue depuis longtemps. Marianne opĂšre Judith illĂ©galement sauve l’adolescente
 Elle lui en veut de l’avoir prise en charge avant d’autres patients. Judith part Ă©tudier aux États-Unis. ChloĂ© et Alex sont Ă©mus de voir leur fille partir pendant un si long moment ! Maxime emmĂ©nage avec ClĂ©mentine
 Un choix lourd de consĂ©quences et que sa mĂšre dĂ©sapprouve fortement. Le mariage fĂ©erique de ChloĂ© et Alex Delcourt !