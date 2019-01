5 temps forts de la famille Lazzari 👨‍👩‍👧‍👦

Le stress des résultats du bac blanc de français de Lucas… Il fait la surprise à Victoire et Laurence qui s’engueulent. Il finit par leur annoncer la bonne nouvelle : la note de 14/20 ! L’angoisse de Laurence qui s’éclipse lorsque Sandrine insiste pour acheter son sapin de Noël ! La collision entre le bus scolaire et la voiture de Samuel Chardeau… L’accident qui a plongé Bastien, l’amoureux de Victoire, dans un coma profond… La surprenante révélation de Laurence, qui a tué Lola Brunet. Pour en savoir plus sur les personnages de la famille Lazzari dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.