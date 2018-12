5 temps forts de la famille Moreno en images 👨‍👩‍👧‍👦

Retour en images sur cinq temps forts de la famille Moreno. Lors d’un concours de talents, Betty a chanté devant ses parents et le public est conquis. Christelle a eu des doutes sur la fidélité de Sylvain, après avoir lu les cartes qui l’ont mise en danger. Dylan, qui a voulu avoir de la volaille haut de gamme à prix raisonnable, s’est procuré une poule… vivante ! De son côté, Jessica a perdu l’usage de ses yeux suite à un accident de bus. Les parents de Dylan ont accepté le choix de leur fils : il va faire un CAP cuisine. Pour en savoir plus sur les personnages de la famille Moreno dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.