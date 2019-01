5 temps forts du Spoon 🍽

Des nudistes envahissent le Spoon… Gwen et Tristan accueillent des participants d’un club naturistes. Pour se fondre dans la masse, ils vont d'ailleurs devoir se prêter au jeu... et se dénuder ! Gwen trompe Tristan. Il découvre sa petite amie dans les bras d’Enzo et se séparent ! Dylan se trouve une passion : devenir cuisinier. Mais Christelle s’y oppose catégoriquement… Betty chante pour Patrick Fiori la chanson « Une fille du soleil » ! Un duo improvisé au Spoon et devant toute la famille Moreno. Les Sétois apprennent la collision du bus, entre la voiture de Samuel Chardeau et les élèves du lycée de Sète. Pour en savoir plus sur les personnages du Spoon, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.