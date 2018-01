A bout, Marianne donne sa démission ! 😧

L’accident lourd de Bastien, Victoire accablée, les plaintes de Monsieur Verneuil et la confiance brisée de Judith poussent à bout Marianne. Avec tous ces éléments, Marianne n’y arrive plus. Alors, elle profite qu’Arnaud vienne la voir dans son bureau pour lui donner sa lettre de démission. Mais Arnaud ne l’entend pas de cette oreille. Comment Marianne, un docteur si brillant, peut-elle tout abandonner alors que tout le monde croit en elle ? Pour lui, sa démission serait un aveu de culpabilité. Malgré sa déception, Arnaud croit en les compétences de Marianne et il veut qu’elle se batte. Et il n’est pas le seul à lui faire confiance, c’est aussi tout l’hôpital, la mairie. Marianne fuira-t-elle à nouveau ? Extrait de l’épisode 134 de Demain nous appartient.