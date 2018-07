Action ou Vérité - Chloé retrouve son adolescence (épisode 254)

Malgré la jalousie d’Alex et les remarques de ses enfants, Chloé décide de retourner voir ses amis pour passer du bon temps. Au bord de la piscine, Raphaël, Rose et Chloé se remémorent leurs souvenirs d’adolescents et les jeux qu’ils pouvaient faire ensemble. Et pourquoi ne pas rejouer au jeu de la vérité ? Raphaël lance l’idée et Chloé accepte volonté de jouer : soit on dit la vérité, soit on fait un défi. Pour commencer, Raphaël pose une question à Rose : « est-ce qu’il t’arrive de t’ennuyer avec moi ? ». Rose répond souriante : « Jamais ! ». C’est au tour de Raphaël de répondre à la question de sa femme : « Est-ce que tu as toujours des sentiments pour Chloé ? ». Raphaël répond : « Evidemment, mais c’est la nostalgie d’une époque, celle où on était ensemble tous les trois ». Enfin, Raphaël pose une question vérité à Chloé : « As-tu déjà fait un rêve érotique avec moi ? ». Chloé ne souhaite pas répondre et choisit le défi ! Extrait de l’épisode 254 de Demain nous appartient du 25 juillet 2018.