Les adieux de Judith à ses grands-parents (épisode 209)

Jacques et Catherine sont en cavale depuis l’agression de Jeanne Bellanger. Jacques voulait se rendre à la police dans un premier temps mais sa femme lui a vite fait changer d’avis. Au lieu de finir leur vie en prison, le couple préfère prendre la fuite. Mais avant de quitter Sète, ils ont tenu à dire au revoir à Judith leur petite-fille qui leur a toujours été fidèle. C’est surement la dernière fois que Judith voit ses grands-parents. C’est un moment fort en émotions. Alex regarde la scène de loin sans broncher. Il laisser sa fille faire ses adieux mais il faut faire vite, deux policiers se rapprochent de plus en plus. Catherine et Jacques se dépêchent de rejoindre leur voiture pendant qu’Alex fait diversion. Extrait de l’épisode 209 de Demain nous appartient.