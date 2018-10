Les adieux déchirants des jumeaux Dylan et Jessica (épisode 302)

Depuis son été passé à travailler dans la cuisine du Spoon, Dylan a découvert sa passion. Il veut travailler en cuisine et il compte bien tout faire pour y arriver. Il veut quitter le lycée et travailler tout de suite, contre l’avis de ses parents. Au lycée, Sandrine a proposé à Dylan d’intégrer un CAP cuisine à Nîmes. C’est une opportunité de rêve pour lui. Il faut juste convaincre les parents Christelle et Sylvain. Dans sa chambre, le jeune adolescent prépare un discours pour convaincre ses parents avec plusieurs arguments. Sa sœur jumelle Jessica vient le soutenir. Elle est très émue car elle comprend que ce projet tient beaucoup à cœur à son frère et qu’il compte bien quitter Sète. Extrait de l’épisode 302 de Demain nous appartient du lundi 1er octobre 2018.