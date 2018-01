ALERTE - Accablée par l’état d’Agnès, Judith fait une énorme crise de panique

Malgré toute la bonne volonté de Judith pour rendre la vie plus belle la vie d’Agnès, cela ne sera pas suffisant. En effet, la promenade qu’elle aurait faite avec elle dans le parc aurait été fatale pour sa santé : Agnès a perdu conscience et son état est plus qu’alarmant et ses chances de survivre ont été considérablement réduites. La culpabilité de Judith va alors être décuplée quand elle va voir la réaction de son mari, Daniel Verneuil. Lorsque Daniel apprend que la sortie de Judith et Agnès lui aura été fatale, il lui conseille immédiatement de laisser sa famille tranquille. La réaction de Daniel va être comme une bombe pour Judith qui ne supporte pas que le rein qu’elle porte aurait pu éviter à Agnès toutes ces épreuves. Révoltée, Judith s’en prend à Marianne. La pression trop lourde, elle finit par faire une grosse crise qui pourrait également lui être fatale… Extrait de l’épisode 139 de Demain nous appartient.