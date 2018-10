Alerte - Timothée a disparu, ses parents sont à sa recherche… (épisode 318)

Timothée a soudainement disparu. Carla et Victor se rendent au commissariat pour lancer un avis de recherche. Le commandant Constant les écoute et émet l’hypothèse d’une fugue. Mais le ton monte et l’entrevue se transforme rapidement en règlement de compte entre les anciens époux. Martin cherche des réponses aux interrogations des parents tourmentés. Lorsque Victor avoue au commandant les dernières volontés de son fils avant de disparaitre, la situation se complique… « Hier il a confié à une amie qu’il voulait rejoindre sa sœur », explique le père de Timothée. Pour Carla, il est impensable que son fils puisse un jour penser se suicider. « On ne sait pas, on ne peut pas savoir », lance Victor pragmatique. Ses parents et la police vont-ils le retrouver avant qu’il ne soit trop tard ? Timothée va-t-il revenir de lui-même ? Extrait de l’épisode 318 de Demain nous appartient du mardi 23 octobre 2018.